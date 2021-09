Vanaf oktober zullen we in Brussel en Wallonië een Covid Safe Ticket moeten voorleggen om op restaurant of op café te kunnen gaan. Vrijdag wordt ook voor de Vlaamse Rand de knoop doorgehakt. Maar wie zal zo’n coronapas kunnen opvragen? En mag je dat zelf ook eisen, als je bijvoorbeeld enkel gevaccineerden op je trouwfeest wil uitnodigen?