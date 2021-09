Voorzitter Barcelona wil druk op Koeman afhouden: “Ook bij verlies geen beslissing”

“Ongeacht het resultaat tegen Cádiz, vanavond hebben we het niet over de toekomst van Koeman”, aldus Laporta. “Hij is onze coach en we willen en hopen dat hij het met het elftal goed doet. Nu staan we achter hem.”

“Maar consequenties zijn bij tegenvallende resultaten niet uit te sluiten”, vervolgde hij. “Dat geldt niet alleen voor Koeman, dat geldt voor alle trainers. Als het moet, nemen we maatregelen. Andere clubs doen dat ook.”

Koeman zorgde woensdag nog voor opschudding door op de gebruikelijke persconferentie voor de wedstrijd geen vragen te beantwoorden, maar een verklaring voor te lezen. Daarin gaf hij aan dat Barcelona door financiële problemen in een fase van opbouw is beland, met veel jonge spelers. Hij vroeg daarom om geduld.

© EPA-EFE

Na afloop van het vorige seizoen had Laporta ook al zijn twijfels of hij moest doorgaan met de Nederlandse trainer. Barcelona speelde begin deze week thuis gelijk tegen Granada, 1-1. Vorige week was er in Camp Nou een zware 0-3 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League.

Roberto Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt in de wandelgangen als één van de mogelijke opvolgers van Koeman geciteerd.