Cynische Max Verstappen dient Lewis Hamilton van repliek: “Ik kan er niet van slapen”

LEES OOK. Red Bull: “We willen F1-titelstrijd niet winnen door Lewis Hamilton van de baan te rijden”

Hamilton insinueerde tussen de regels door dat Verstappen daar ook hinder van zou kunnen ondervinden, nu hij in zijn zevende Formule 1-seizoen voor het eerst een auto van wereldtitelmateriaal heeft.

“Ja, ik ben zo nerveus. Ik kan er niet van slapen. Het is vreselijk om voor de titel te vechten”, aldus een cynische Verstappen, om serieus te vervolgen. “Iedereen die mij kent, weet dat ik vrij relaxed ben in dit soort dingen. Het geeft juist een geweldig gevoel dat ik nu zo’n goede auto heb. Door dit soort uitspraken blijkt dat hij mij niet goed kent. Dat hoeft ook niet, ik hoef hem ook niet goed te kennen.”

© REUTERS

Verstappen zit in Sotsji een gridstraf van drie plaatsen uit, na zijn veelbesproken crash met Hamilton in Monza. “Daar was ik verbaasd over, maar uiteindelijk beslissen de stewards dat. Ik heb mijn eigen kijk op het incident, maar we maken er het beste van”, aldus de Nederlander, die nogmaals uitlegde waarom hij na het genoemde incident wegliep en niet naar de auto van Hamilton ging om poolshoogte te nemen. Met name in de Britse media was daar veel over te doen.

“Het blijkt maar weer hoeveel hypocrieten er zijn in de wereld. Lewis was nog aan het proberen om weg te rijden, dat doe je niet als je niet oké bent. Een dag later vloog hij alweer naar New York. Alles was onder controle, ook al tijdens dat moment.”