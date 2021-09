Vechtersbaas Conor McGregor slaat modderfiguur bij honkbalwedstrijd: “Als ik goed had gemikt…”

McGregor kon achteraf wel lachen om zijn dramatische worp.

“Dit was de meeste verwoestende first pitch ooit op de iconische grond van Wrigley Field”, stelde The Notorious met een lach. “Het gif was daar, de snelheid was daar. Ja, ik was er blij mee, hoor. Ik denk dat ik qua snelheid zelfs in de buurt van een prof kom. Als ik goed had gemikt, had de man die de bal moest vangen echt een probleem gehad. De bal was helaas een beetje uit richting, maar dat kwam omdat ik amper op mijn linkerbeen kan staan.”

McGregor is momenteel aan het revalideren nadat hij in juli verloor van Dustin Piorier. Hij brak vlak voor het einde van de eerste ronde zijn been, waarna de dokter de partij staakte.

© USA TODAY Sports

