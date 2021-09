Dit seizoen komen er vier Limburgse basketbalploegen in actie in eerste landelijke bij de mannen. Beringen-coach Ludo Horions schuift de druk van zich af en noemt Stevoort als één van de titelfavorieten. Bij de vrouwen staan er met Hasselt en Houthalen twee Limburgse ploegen in de hoogste landelijke reeks. Een vooruitblik op het nieuwe seizoen.