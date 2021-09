32 Limburgse gevaccineerde senioren besmet na busreis naar Blankenberge

De busreizigers waren allemaal gevaccineerd, want dat was een voorwaarde om op de bus te stappen. De reis naar Blankenberge duurde van 3 tot 10 september, waarna een van de senioren op 14 september naar de huisarts ging met symptomen en getest werd. Op 15 september volgde opnieuw een patiënt bij dezelfde huisarts in Beringen, waarna de arts de eerstelijnszone West-Limburg verwittigde. Al snel bleken nog acht personen positief, waarna alle busreizigers gecontacteerd werden.

“We waren verbaasd dat er zovelen besmet zijn. Hoe het juist gebeurd is - tijdens het verblijf of op de bus - weten we niet, maar we vermoeden dat de besmettingen aan de zee zijn begonnen”, zegt Elie Balligand, huisarts in Beringen en lid van het covid-team van de eerstelijnszone West-Limburg. “De meeste mensen zijn mild tot matig ziek. De meesten hebben wel klachten, maar ze zijn perfect thuis kunnen blijven. Eén persoon is opgenomen in het ziekenhuis.”

Er zijn vier stalen met een hoge virale lading overgebracht naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, waar een sequencing moet bepalen om welke variant het gaat. “Er zijn veel besmettingen, meer dan gehoopt met het vaccin. Het vaccin werkt wel, want de meeste mensen zijn maar mild tot matig ziek”, aldus Balligand.

“Dit toont toch wel het belang van vaccinatie aan”, zegt ook Ria Vandenreyt van Zorg en Gezondheid. “Zonder vaccinatie zouden er veel mensen ernstige klachten gehad hebben. De ernst van de klachten valt nu al bij al nog mee. Anders zou je meer gehospitaliseerden verwachten.”