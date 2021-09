In natuurreservaat Vallei van de Abeek in Bocholt wordt 2.400 vierkante meter bebosbare grond voorzien. — © Dick Demey

Beringen/Bocholt

Een eigen stukje bos voor uw bedrijf, om in te wandelen, teambuildings te organiseren of sollicitaties te houden? Vanaf 6.000 euro maakt het Beringse bedrijf Forest Fwd alles in orde voor u. “Eigenlijk lease je bij ons een stukje bos.”