Verdachte opgepakt voor moord op rusthuisbewoonster Grazia O.

In het onderzoek naar de moord op de 85-jarige Grazia O. is een verdachte gearresteerd. Dat meldt het parket van de procureur des Konings van Brussel. De vrouw werd eind augustus vermoord in een rusthuis in Anderlecht.

Eind augustus troffen werknemers van het woonzorgcentrum Clos Bizet in Anderlecht het levenloze lichaam van Grazia O. aan in bed. Haar keel zou daarbij zijn overgesneden. Noch de dader noch een moordwapen werden terug gevonden.

Het gerecht en speurders van de federale gerechtelijke politie zijn er nu toch in geslaagd een verdachte te identificeren. “Op woensdag werd de verdachte van zijn vrijheid beroofd, vandaag heeft de onderzoeksrechter de verdachte, na zijn verhoor, officieel in verdenking gesteld van moord en hem onder aanhoudingsbevel geplaatst”, klinkt het in een persbericht van het parket van de procureur des Konings van Brussel.

Grazia O. woonde het grootste deel van haar leven in het naburige Vorst. Ze heeft verschillende kinderen die allen in het Brusselse wonen. Haar man overleed tien jaar geleden al.

(evdg)