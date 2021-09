Limburg United voor competitiestart: “BNXT League als opstap naar Champions League”

Voorzitter Maarten Bostyn en coach Sacha Massot: “De start is er nu, maar we zijn er nog niet.” — © Serge Minten

Vrijdag start het allereerste seizoen van de BNXT League, waarin de Belgische en Nederlandse topclubs het tegen elkaar opnemen. Hubo Limburg United opent straks met een thuismatch tegen Antwerp Giants. Zondag is vice-kampioen Bergen op bezoek in de Alverberg. Opnieuw met publiek. Wij zaten in de aanloop naar dit toch wel historische weekend rond de tafel met voorzitter Maarten Bostyn en coach Sacha Massot.