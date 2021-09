Vincenzo Nibali verlaat Trek-Segafredo en keert terug naar zijn oude nest Astana

Nibali verliet Astana eind 2016 voor Bahrain-Merida. Daar bleef de ‘Haai van Messina’ drie jaar, tot zijn overstap naar zijn huidige werkgever Trek-Segafredo. In het eerste deel van zijn carrière kwam Nibali uit voor Fassa Bortolo (2005) en Liquigas (2006-2012).

Nibali zegt heel gelukkig te zijn met zijn terugkeer naar Astana. “Zij zijn als een familie voor mij en hebben mij veel gegeven. Samen hebben we mooie successen behaald”, stelt de Italiaan, die voor Astana ook onder meer de Ronde van Lombardije en Tirreno-Adriatico won.

Wat Nibali wil bereiken in zijn tweede periode bij Astana, laat hij nog in het midden. De Italiaan wacht al ruim twee jaar op een zege. Zijn laatste overwinning dateert van de Touretappe in 2019 naar Val Thorens. “Ik wil mezelf bewijzen, bepaalde resultaten behalen, en tegelijkertijd mijn ervaring doorgeven aan de jongeren. Samen met het teammanagement zal ik de doelen voor het nieuwe seizoen vastleggen en daarna zetten we stappen in de gekozen richting.”

(belga)