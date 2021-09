CoolSculpting liep verkeerd af voor supermodel Linda Evangelista, maar wat is het precies? En wat zijn de gevaren?

Het Canadese topmodel Linda Evangelista heeft een negatieve bijwerking ervaren na CoolSculpting, een schoonheidsbehandeling die ook in ons land wordt uitgevoerd. Ze bleef naar eigen zeggen achter met een “misvormd” gelaat. Maar wat houdt die procedure eigenlijk in? Is ze gevaarlijk? En kun je iets doen als het fout loopt? Plastisch chirurg Jan Vermeylen, auteur van Fillers zijn killers, legt het uit.