Ik moet het verhaal van de eerste generatie Italiaanse migranten nu vertellen, voor het te laat is. Dat gevoel kreeg de Maasmechelse technoproducer en DJ Cellini toen hij in 2019 zijn beide grootvaders verloor. Als kind hing hij aan hun lippen toen ze vertelden over hun reis vanuit Italië naar België en hun werk in de mijn. Nu verwerkt Cellini die verhalen in Carbone, een theatershow vol muziek, video en dans.