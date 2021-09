De stad Tongeren zet volop in op vergroening. Het centrum krijgt nieuwe binnentuinen, stadsparken en groene doorsteken. Burgemeester Dewael wil op die manier zijn steentje bijdragen aan het klimaat, en tegelijk de Tongenaar een gezellig centrum bezorgen. Aan het praetorium wordt er op dit moment druk gewerkt, want over drie weken moet de nieuwe stadstuin al klaar zijn.