In aanloop naar Club Brugge-OH Leuven liet Philippe Clement doorschemeren dat aanvoerder Ruud Vormer waarschijnlijk ook de match in Leipzig mist. De aanvoerder is herstellende van een achillespeesblessure, maar voluit trainen kan pas volgende week. Ondertussen sprak Clement ook van een déclic (én goede periode) na de blamage in Gent. “Er is wat veranderd, ja”, aldus de coach.