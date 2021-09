Twee gauwdieven sloegen woensdag rond 15 uur toe in de M. Theysstraat in Diest. Ze volgden een vrouw van 75 jaar tot achter de kerk in de Cleynaertstraat waar een van hen de handtas van de schouder rukten. Deze werd later teruggevonden aan de Veversgracht. Een som geld werd uit de tas ontvreemd. ppn