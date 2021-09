Marc Coucke reageert op onderzoek naar gesjoemel bij verkoop Anderlecht: “Verheugd en triest”

LEES OOK. Ex-toplui Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck verdacht van gesjoemel bij verkoop Anderlecht aan Coucke

Coucke stuurde via Twitter een reactie op het onderzoek. “Ik dank het gerecht voor het diepgaand onderzoek in deze zaak. Vanzelfsprekend wordt nu onderzocht of ikzelf en/of Rsca zich burgerlijke partij zullen stellen teneinde inzage in het dossier te hebben en eventuele schadeloosstellingen te verkrijgen. Verheugd en tegelijk triest om dit dossier, zal ik er (als steunend hoofdaandeelhouder) samen met het clubmanagement en de sportieve staff alles aan doen opdat de vele supporters vooral weer kunnen vooruitkijken naar een mooie, waardige en succesrijke toekomst voor RSCA.”

