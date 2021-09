Supermodel Linda Evangelista “misvormd” na misgelopen schoonheidsbehandeling

Het Canadese supermodel Linda Evangelista (56), dat vooral furore maakte in de jaren negentig, is bijna niet meer te herkennen. Zelf wijt ze de metamorfose aan een misgelopen schoonheidsbehandeling. Via Instagram komt ze met haar verhaal naar buiten en laat ze ook weten dat ze CoolSculpting, het merk dat de behandelingen promoot, aanklaagt.

CoolSculpting biedt een procedure aan die bedoeld is om hardnekkige vetcellen door middel van bevriezing te verminderen. Daarna worden ze normaal gezien op een natuurlijke wijze afgevoerd door het lichaam. Bij Evangelista is het anders gelopen. Zij kreeg last van paradoxale vethyperplasie, een zeldzame bijwerking van de populaire procedure. Dat leidt ertoe dat ze net meer vet gaat ophopen in de behandelde zone.

“Aan mijn volgers die zich hebben afgevraagd waarom ik niet heb gewerkt terwijl de carrières van mijn collega’s floreerden: ik werd op brute wijze misvormd door de CoolSculpting-procedure van Zeltiq. Die deed het tegenovergestelde van wat ze beloofde”, steekt ze van wal op Instagram, waar ze 906.000 volgers heeft. “De behandeling liet me permanent misvormd achter, zelfs na twee pijnlijke, onsuccesvolle, corrigerende operaties.” (lees verder onder de post)

Ze laat weten dat ze nu een klacht indient tegen het bedrijf en na jaren van verstoppertje spelen, onder meer onder grote flaphoeden, naar buiten wil komen met haar verhaal. “Ik ben het zo zat om zo te leven. Ik zou graag met opgeheven hoofd de deur uit willen lopen, ondanks dat ik er niet meer als mezelf uitzie.” Het is onduidelijk of de rechtszaak al is ingediend.

Haar post kan op veel steun rekenen. Onder meer actrice Gwyneth Paltrow, ontwerpers Jeremy Scott en Brandon Maxwell betuigen hun medeleven. “Ik heb je altijd gezien als iemand die fysiek mooi was, ja, maar belangrijker nog: je straalt echt van binnenuit. Het is je gevoel voor humor, je aangeboren vreugde en je vermogen om zo moeiteloos het beste uit het leven te halen waar ik me altijd het meest toe aangetrokken heb gevoeld. In je donkerste momenten vergeet je misschien nooit het licht dat je in zovelen hebt aangewakkerd, en dat blijf je doen”, aldus Maxwell in zijn reactie.