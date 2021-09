De Europese voetbalbond UEFA zal op het EK voor vrouwen van volgend jaar in Engeland 16 miljoen euro verdelen. Dat is het dubbele van wat op de vorige editie, in 2017 in Nederland, te verdienen viel.

Het Uitvoerend Comité van de UEFA nam de beslissing donderdag tijdens een samenkomst in het Moldavische Chisinau. Goed nieuws dus voor de Red Flames, die er volgend jaar net als in 2017 opnieuw bij zijn.