IN BEELD. Opnieuw supportersrellen in Frans voetbal, zestien fans gewond

Het Franse voetbal heeft te maken met een golf aan supportersrellen. Na de competitiewedstrijd tussen Angers en Olympique Marseille (0-0) ging het woensdagavond weer mis. Fans van Marseille klommen over de hekken van het uitvak in het Stade Raymond-Kopa en gingen de confrontatie aan met aanhangers van Angers in het naastgelegen vak.