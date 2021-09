Kim Clijsters is klaar voor eerste toernooi van 2021: “Koffers zijn gepakt”

Kim Clijsters neemt van 27 september tot 3 oktober deel aan het WTA-toernooi van Chicago (WTA 500). Het is pas haar eerste officiële wedstrijd van dit jaar. Op Twitter liet ze weten dat haar koffers gepakt zijn. Onze landgenote is er dus klaar voor.

Het leek een jaar zonder tennistoernooi te gaan worden voor Kim Clijsters, maar daar komt vanaf volgende week verandering in. Het was al even bekend dat de voormalige nummer één van de wereld een wildcard accepteerde van het WTA-toernooi van Chicago (WTA 500) en nu zijn haar koffers ook echt gepakt. Niets staat haar terugkeer na een moeilijk dus nog in de weg.

Begin dit jaar raakte Clijsters besmet met het coronavirus. Ze hoopte in de lente te spelen in Miami en Charleston, maar bleek nog onvoldoende hersteld van een knieoperatie. Het is intussen al bijna twee jaar geleden dat Clijsters haar tweede comeback aankondigde.