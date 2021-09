Red Bull: “We willen F1-titelstrijd niet winnen door Lewis Hamilton van de baan te rijden”

Volgens de baas van Red Bull-Motorsport, Dr Helmut Marko, zal het gezond verstand uiteindelijk de bovenhand nemen in de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zodat de titelstrijd op een eerlijke manier beslist wordt.

De strijd om de wereldtitel gaat op dit moment hard tegen hard. Nadat Verstappen en Hamilton tijdens de GP van Groot-Brittannië al in de clinch lagen was het tijdens de GP van Italië opnieuw prijs.

In Silverstone werd Lewis Hamilton licht bestraft en kon hij de race uiteindelijk nog winnen, bij het incident in Monza was Verstappen de gebeten hond en hij mag rekenen op een gridstraf van drie plaatsen voor de GP van Rusland.

Bij ‘RTL’ werd Dr Helmut Marko gevraagd of hij dacht dat Max Verstappen en Lewis Hamilton ooit vrienden konden worden. De Oostenrijker acht die kans erg klein omdat het twee verschillende karakters zijn maar hij vindt het wel noodzakelijk dat er wederzijds respect is tussen de twee.

“Nee, dat denk ik niet. Het zijn twee totaal verschillende karakters,” vertelde Marko. ”Het zijn ook twee verschillende personen met verschillende filosofieën en verschillende benaderingen.”

“Dat is nu allemaal een beetje opgehitst, maar ze hoeven ook geen vijanden te zijn. Er moet wederzijds respect zijn, dat is genoeg.”

Marko liet ook weten dat hij heeft samengezeten met Verstappen na het incident in Monza maar hij moet toegeven dat hij weinig invloed heeft op zijn rijder eens hij op de baan is.

“Van onze kant proberen we Max te beïnvloeden, zodat er wederzijds respect is en aanrijdingen worden vermeden”, aldus de Oostenrijker.

“Het blijven echter rijders en zodra het vizier omlaag gaat, wordt alles vergeten.

“Hamilton is de meest succesvolle rijder en zeer ervaren en Max heeft ook meer dan 100 F1-races gereden. Ik denk dat het gezonde verstand bij beiden zal zegevieren.”

Hij benadrukt ook dat Red Bull Mercedes op een eerlijke manier wil verslaan en niet ten gevolge van een aantal incidenten.

“We staan in theorie voor,” zei hij. ”Maar we willen onze voorsprong uitbreiden met klinkende resultaten, en niet door onze voorsprong aan het eind van het seizoen te redden met acht botsingen.”

(F1journaal.be)