Weer een fysieke gemeenteraad

Wie de gemeenteraad live wenst bij te wonen geeft best een seintje via info@bocholt.be Dat kan tot 17u00 vanavond. Je kan de gemeenteraad ook via streaming volgen via het YouTube kanaal van de gemeente Bocholt: https://youtu.be/6yiimT5_MkE

Deze link is pas vanavond vanaf ± 20u00 actief. RDr