Hans Teeuwen stelt voorstellingen uit als protest tegen coronapaspoort

Geen Hans Teeuwen (54) in de theaters binnenkort. De cabaretier heeft bezwaren tegen de manier waarop de cultuursector terug in gang is gezet en stelt daarom zijn tournee uit. In een verklaring vertelt Teeuwen dat hij geen fan is van Covid Safe Tickets en qr-codes. “Ik vind het niet oké dat mensen een gehoorzaamheidscode moeten laten zien om binnen te komen. Door niet akkoord te gaan, hoop ik dat dit wat minder vanzelfsprekend wordt.”

In een filmpje op YouTube - hij plaatst er regelmatig eentje - sprak Teeuwen zich al eens uit tegen coronapaspoorten. Hij benadrukt dat hij het coronavirus niet onderschat, dat hij niet tegen vaccinatie is en dat hij “het verschrikkelijk vindt als de zorg overbelast wordt”, maar diverse mogelijkheden zijn voor hem nog niet onderzocht. “Misschien moeten we toch een keer met die wappies spreken en zien of we ze op vrijwillige basis kunnen overhalen om zich te laten overtuigen’, klonk het.

Wie een ticket voor één van de shows heeft aangeschaft, werd reeds op de hoogte gebracht van het uitstel. Volgend jaar komt Teeuwen in maart naar Gent, in september naar Antwerpen en in oktober naar Hasselt.