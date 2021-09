WK wielrennen strijkt in Afrika neer: Rwanda organiseert WK 2025

Het is nu ook officieel: het WK wielrennen in 2025 gaat door in Rwanda. De wielerdwerg heeft zo een grote slag thuis gehaald want Rwanda is het eerste Afrikaanse land dat het WK wielrennen zal organiseren. Het parcours zou wel eens iets voor klimmers kunnen zijn. Zo is de Muur van Kigali bijvoorbeeld op maat van echte klimgeiten. Ook de fans zullen talrijk aanwezig zijn, want de koers is populair in Rwanda.