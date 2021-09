OPROEP. Clash der jeugdbewegingen: wordt het Scouts, Chiro of KSA?

Scouts, Chiro, KSA, KAJ of KLJ: september is traditioneel de maand vol startdagen van de jeugdbewegingen. Zeker in gemeenten waar verschillende jeugdbewegingen langs elkaar leven, zorgt dat voor een heuse clash der jeugdbewegingen. Herkenbaar?

Broer gaat naar de KSA, maar de vriendinnen kiezen voor de Chiro. Mama is altijd een gedreven KLJ’ster geweest, papa een geboren Scout. In september nodigen de jeugdbewegingen nieuwe leden uit voor startdagen, daarna wordt gekozen welke jeugdbeweging het wordt. Maar dat zorgt soms voor de nodige keuzestress: bij kinderen, én bij ouders.

Ben of ken jij iemand die niet weet welke jeugdbeweging kiezen? Wil je dochter of zoon naar de Chiro, maar verkies jij toch Scouts? Op basis van wat hebben jouw kinderen de keuze gemaakt? Of kies jij niet, en ben je gewoon lid van Scouts én KSA of combineer jij Chiro met KAJ? Laat het ons hier weten.

(hdb)