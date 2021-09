Die vindt plaats in sportcentrum de Koekoek in Halen-centrum. In de voormiddag lopen de kinderen van het eerste tot het derde leerjaar. Zij krijgen ook een obstakelrun voorgeschoteld. In de namiddag is het de beurt aan de leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar. Ook voor hen staat er een obstakelrun op het programma. LW