Is u de officiële WK-hymne ‘Where champions are born’ al opgevallen die de medaillewinnaars naar het podium begeleidt? Mogelijk wel, want het opzwepende nummer boort zich vast in oren en hoofd. Als je het de volgende keer hoort, bedenk dan dat het uit twee Limburgse muzikale kokers kwam: die van Regi en Koen Buyse (Zornik).