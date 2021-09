Beringenaar Ömer (24) ontvangt Inclusiviteitsprijs 2021: “Een inspiratiebron voor iedereen”

In de ambtswoning van de gouverneur is de Inclusiviteitsprijs van de UHasselt en Het Belang van Limburg uitgereikt aan Ömer Sercik. De gouverneur noemt de 24-jarige masterstudent biostatistiek een inspiratiebron voor ons allemaal.

LEES OOK. Ömer uit Beringen wint Inclusiviteitsprijs: “Wetenschap is de taal van iedereen”

Gouverneur Jos Lantmeeters mag opnieuw voluit gastheer zijn voor de opening van het academiejaar aan de Universiteit Hasselt en de uitreiking van de Inclusiviteitsprijs na de beperkende coronamaatregelen die vorig jaar van kracht waren. In aanwezigheid van de rector en heel wat academici sprak de gouverneur zijn lof uit over Ömer Sercik, die met de opstart van de Young Phys-X-Academy de Inclusiviteitsprijs van de UHasselt en Het Belang van Limburg wint.

“Ik ben aangenaam verrast door je gedrevenheid en persoonlijk engagement. Je bent een inspiratiebron voor ons allemaal, net omdat je die Limburgse warmte mee uitstraalt”, sprak gouverneur Lantmeeters.

In de krokusvakantie zal de Young Phys-X-Academy opstarten. “Bedoeling is dat we jongeren met interesse in fysica gratis bijles geven in de schoolvakanties en open staan voor vragen die leven rond hun studiekeuze”, licht rector Bernard Vanheusden het initiatief toe. “Het is onze ambitie om van hieruit te groeien naar een Young Science Academy, omdat dit een wezenlijke bijdrage kan leveren om jongeren uit kwetsbare groepen, maar ook meisjes, te overtuigen om te kiezen voor exacte wetenschappen. Die STEM-profielen daar roept de arbeidsmarkt om. Vandaag hebben 23% van onze generatiestudenten een migratieachtergrond, terwijl het Limburgse gemiddelde op 30% ligt.”

Paul Philips, corporate affairs director van Mediahuis, mocht namens Het Belang van Limburg de geldprijs van 1.500 euro overhandigen. “De Inclusiviteitsprijs is een prijs in het belang van Limburg, omdat het van belang is voor Limburg dat alle jonge talenten de kans krijgen om deel te nemen aan het hoger onderwijs”, aldus Philips. “Ik zou je een cheque willen overhandigen, maar ik betwijfel of je al ooit een cheque gezien hebt. Daarom deze Payconiq transactie.”

Ömer Sercik was bijzonder vereerd met alle lof, die hij als rolmodel voor jongeren in kwetsbare groepen, kreeg toegezwaaid. “Het is voor mij een extra motivatie om aan dit academiejaar te starten en er mee voor te zorgen dat de Young Phys-X-Academy kan uitgroeien tot de ruimere Science Academy”, besloot Ömer de plechtige uitreiking.

Met de togastoet van de gouverneurswoning naar het oude stadhuis werd daarop het academiejaar van Universiteit Hasselt officieel ingezet.

Namiddag trappen Hogeschool PXL en UHasselt samen dan 2021-2022 af met een academische zitting in CC Hasselt.

Miranda Gijsen