Tweede dag Funrun Herk-de-Stad

Het parcours is uitgetekend in de buurt van sporthal Herkules aan de Ursulinenstraat. Voor een goede spreiding van de deelnemers is de sportdag over twee dagen gespreid. De eerste groep kinderen was al dinsdag te gast. Naast de obstakelrun zijn er ook allerlei andere sportattracties voor de kids, zoals fietsen, springkastelen, enzovoort. De sportdag loopt tot 15 uur. LW