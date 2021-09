Na dertig jaar is het bijzonder lastig om andere gezichten te plakken op de intussen iconische personages uit FC De Kampioenen. Maar zoals donderdagavond in de documentaire Voor altijd kampioen wordt getoond, heeft het maar een haartje gescheeld of Marijn Devalck was nooit Boma geworden. En in de handen van actrice Greet Rouffaer had Carmen er heel wat zuidelijker uitgezien.