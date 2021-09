Vandalen slaan nu al vijfde keer boel kort en klein in Antwerps kasteel: duizenden euro’s schade

Vandalen hebben voor duizenden euro’s schade aangericht aan het Runcvoorthof in Merksem. Het statige 16de eeuwse pand wordt momenteel omgevormd tot huurwoningen van AG Vespa en zorgwoningen van Villavip. “Het is al de vijfde keer in een paar weken dat hier vandalen aan het werk zijn geweest”, vertelt aannemer Maarten Van Hout.

Zowel aan het interieur als aan de buitenkant is er enorm veel schade aangericht. De lijst met beschadigingen is lang. “De ramen zijn kapotgesmeten, het schrijnwerk is stukgemaakt, er zijn raamkaders gesneuveld, er werd een binnendeur naar buiten gegooid, die dan ook nog eens op een metalen leuning is terechtgekomen, er zijn keukentoestellen vernield, het pleisterwerk binnen is beschadigd, de muren zijn besmeurd met verf en er ligt glas op de nieuwe keukenbladen en op het parket”, vertelt aannemer Maarten Van Hout, die duidelijk onder de indruk is.

© RR

Het is niet de eerste keer dat er vandalen over de vloer komen op deze werf. Dat bevestigt ook de Antwerpse politie. “Het is de vijfde of zesde keer dat we meldingen krijgen over schade aan de site. Het gaat deze keer over heel ernstige feiten. Wij hebben de waakzaamheid ter plaatse opgevoerd en ook het gerechtelijk labo is al ter plaatse gekomen”, laat Politie Antwerpen weten.

© Victoriano Moreno

Maarten Van Hout van aannemer Verstraete Vanhecke staat in voor de oplevering van zeven huurwoningen in het oude kasteel. “Vorige week organiseerden we hier nog rondleidingen in het kader van de oplevering. Die zou normaal voor volgende week zijn. Nu is het één grote ravage. We wachten op het rapport van de verzekering om de effectieve schade te kunnen inschatten. Hoeveel vertraging we hierdoor gaan oplopen, dat kunnen we nog niet inschatten. Maar zoveel schade op één werf heb ik in mijn hele carrière nog nooit gezien.”

In een andere vleugel van het Runcvoorthof zal VillaVip een woonproject onderbrengen voor tien mensen met een beperking. Die zullen er samenwonen met een Zorgkoppel. “Die vleugel is nog casco momenteel, maar ook daar werd aan de buitenkant schade toegebracht. Gelukkig is daar nog niet met de binneninrichting begonnen en moet de renovatie nog grotendeels van start gaan”, aldus Van Hout.

Het kasteel Runcvoorthof is een historisch waardevolle site in Merksem. De oorsprong ervan gaat terug naar het midden van de 16de eeuw. Het gebouw bestaat uit drie vleugels en er is ook een koetshuis. Dat laatste gebouw krijgt een commerciële invulling.