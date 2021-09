Charles Leclerc start met nieuwe Ferrari-motor achteraan in Sotsji

De 23-jarige Leclerc reed dit seizoen al 104 punten bij elkaar en staat daarmee op de zesde plaats in de WK-stand. Twee weken geleden bij de Grote Prijs van Italië op Monza eindigde Leclerc als vierde.

Ferrari introduceert in Sotsji een nieuw hybride systeem in de auto, iets wat de Italiaanse renstal enkele weken geleden al aankondigde. “Het belangrijkste doel is om hiermee ervaring op te doen voor volgend jaar”, aldus Ferrari. “We gaan dit systeem gespreid invoeren bij onze coureurs.” Leclerc krijgt in Rusland de beschikking over het nieuwe hybride systeem, in combinatie met een nieuwe motor. Zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz moet daar nog even op wachten.

De Nederlander Max Verstappen, de leider in de WK-stand, moet in Sotsji ook een gridstraf incasseren. De kopman van Red Bull wordt na de kwalificatie drie plaatsen naar achteren gezet op de startopstelling, omdat hij als hoofdschuldige is aangewezen voor de botsing met zijn Britse rivaal en wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) op Monza. Beiden vielen daar al snel uit.

De GP van Rusland is de vijftiende manche van het WK Formule 1. Verstappen leidt in de stand met vijf punten voorsprong op Hamilton.