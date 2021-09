GP Monaco ondergaat historische verandering in 2022: verdwijnen glamoureuze feesten in de haven?

Traditioneel wordt de GP van Monaco gehouden over vier dagen, met de eerste trainingsdag op donderdag en vrijdag als vrije dag voor Formule 1-teams en -coureurs. Vanaf 2022 zou de organisatie echter overstappen naar een driedaags weekend. Zo zal Monaco hetzelfde format als de andere races volgen en is er meer keuze op de kalender.

Donderdag zal wegvallen vanaf 2022. Het traditionele format was onderdeel van Monaco’s glamoureuze reputatie. Op donderdagavond werden er feesten gehouden op boten in de beroemde haven, zodat de gasten op vrijdag konden bijkomen of aan andere evenementen konden deelnemen voordat de serieuze race-actie in het weekend begon.

De F1 plant voor 2022 een recordkalender van 23 races.