Flamengo neemt optie op finale in Copa Libertadores

Bruno Henrique was met twee goals voor de rust (22., 38.) de man van de match in het Maracanastadion in Rio de Janeiro. De bezoekers speelden de hele tweede helft met een man minder na de uitsluiting in de extra tijd van de eerste periode van middenvelder Nixon Molina.

Op 29 september wordt de terugmatch in Guayaquil afgewerkt.

De winnaar neemt het in de finale op tegen de laureaat van het Braziliaans onderonsje tussen titelhouder Palmeiras en Atletico Mineiro. Die speelden dinsdagavond in Sao Paulo 0-0 gelijk.

De finale wordt op 27 november in het Uruguayaanse Montevideo gespeeld.