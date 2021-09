Vrouw gooit gewonde pup in zee omdat ze ‘geen dierenarts kan betalen’

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Georgia is dinsdag gearresteerd omdat ze haar hondje in de zee wilde verdrinken. De dame zat wat krap bij kas en vond dat een goede reden om geen dierenarts te bezoeken met haar gewonde hond, maar een tripje naar de zee te maken.

Het afschuwelijke verhaal wordt naar buiten gebracht door de politie van het plaatsje Tybee Island. De politie schrijft op sociale media over de melding van iemand die „een gewonde puppy in zee aan het gooien is”. Ter plaatse trof de politie Candy Selena Marban aan, die inderdaad bezig was haar puppy te verdrinken. Volgens Marban was de hond al ruim een week gewond, maar kon ze geen dierenarts betalen.

Agenten hebben geprobeerd het gewonde beestje te redden. In een dierenkliniek is echter besloten de jonge hond te laten inslapen, omdat de verwondingen te ernstig waren.

Marban is gearresteerd en zal haar straf moeten afwachten.