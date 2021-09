Regering wil gokbedrijven op shirts verbieden, een probleem voor negen (!) clubs in Premier League

Volgens de Britse krant DailyMail zou er deze winter een verbod komen op logo’s van gokbedrijven op de voorzijde van voetbalshirts. Negen Premier League-clubs, waaronder Southampton, Newcastle, Wolverhampton, West Ham, Burnley, Leeds, Brentford, Crystal Palace en Watford, hebben gokbedrijven als sponsor op de voorzijde van shirts. Bovendien werken op één Premier League-club na, alle ploegen samen met gokbedrijven. Een verbod op gokreclame op reclameborden en tv-spotjes op het veld wordt ook overwogen, maar is op dit moment minder waarschijnlijk.

Maar de regering staat dus wel op het punt om gokbedrijven te verbieden voetbalshirts te sponsoren na haar herziening van de gokwetgeving. Dit seizoen hebben negen van de 20 Premier League-clubs gokbedrijven als shirtsponsor en nog eens zes teams in het Championship. Deze deals zijn naar schatting samen goed voor 100 miljoen pond per jaar.

Nog wachten tot 2023-2024

Uit een recente studie is ook gebleken dat op één na alle clubs in de Premier League op de een of andere manier samenwerken met gokbedrijven, net als 15 Championship-clubs. Dergelijke deals zouden kunnen blijven bestaan omdat de parlementsleden de financiën van de minder welvarende clubs willen beschermen.

Wat zal er gebeuren met clubs die al vastzitten aan sponsordeals? Een verbod op de voorkant van shirts is onwaarschijnlijk tot ten minste het seizoen 2023-24, aangezien het nog maanden duurt voordat een wetsvoorstel in het parlement wordt behandeld. Desondanks hebben de clubs zich voorbereid op een verandering van de regel door sponsordeals voor de korte termijn af te sluiten of door ontsnappingsclausules in te bouwen.

Een verbod op front-of-shirt sponsors zou de grootste verandering voor reclame in de sport sinds tabak promotie werd verboden in het Verenigd Koninkrijk in 2003.