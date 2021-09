Nationale Bank nuanceert verplichte schatting bij hypotheeklening: “Banken kunnen vanop afstand schatten”

De Nationale Bank nuanceert het bericht van vorige week dat er voor een hypothecaire lening voortaan steeds een verplichte schatting nodig is. Volgens hen kunnen banken zelf ook zo’n schatting doen via statistische modellen.

Wie vanaf 1 januari 2022 een hypothecaire lening wil afsluiten, moet de waarde van zijn of haar nieuwe woning laten schatten. Het is een maatregel die voortvloeit uit een richtlijn van de Europese Bankenautoriteit. Door zo’n schatting te verplichten, willen toezichthouders ervoor zorgen dat wanneer het tot een gedwongen verkoop komt, door bijvoorbeeld een lening die niet afbetaald geraakt, de woning toch nog voldoende opbrengt om de uitstaande lening terug te betalen. Dat werd vorige week bekendgemaakt. Maar de Nationale Bank nuanceert dat bericht nu.

De Nationale Bank meldt nu dat banken ook een statistisch model kunnen gebruiken voor die schatting. Ze verwacht dat ze dat in de meeste gevallen ook zullen doen.

“Een plaatsbezoek is alleen nodig als bijvoorbeeld de waarde van het pand met onvoldoende zekerheid kan worden bepaald, de database onvoldoende panden met gelijkaardige karakteristieken bevat of er pand-specifieke eigenschappen in acht genomen dienen te worden”, laat de Nationale Bank woensdag weten. In veel gevallen zal echter het statistisch model worden gevolgd en zullen er geen extra kosten zijn.

Ook voor mensen die niet veel eigen inbreng hebben, heeft de Nationale Bank goed nieuws. Een ontlener hoeft het verschil tussen de aankoopwaarde en de materiële waarde ook niet noodzakelijk zelf bij te passen. Banken mogen nog steeds 35 procent van hun leningen verstrekken aan een quotiteit boven de 90 procent. Volgens de Nationale Bank hebben de meeste banken nog enige marge in de toepassing van die regel.