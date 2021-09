Jolien D’hoore stopt na Parijs-Roubaix en gaat dan jonge renners en vrouwen begeleiden bij Cycling Vlaanderen

Jolien D’hoore (31) hangt op zaterdag 2 oktober na Parijs-Roubaix haar fiets aan de wilgen. De renster heeft echter al nieuwe uitdagingen op haar programma staan. Vanaf 15 november gaat ze aan de slag als performance-coach bij Cycling Vlaanderen. “Ik zal me inzetten voor het meisjes- en vrouwenwielrennen in Vlaanderen”, schrijft ze op Instagram.

“Enorm trots dat ik vanaf 15 november aan de slag kan bij Cycling Vlaanderen!”, schreef D’hoore op haar Instagram. “Samen met het enthousiaste team zal ik me verder inzetten voor het meisjes- en vrouwenwielrennen in Vlaanderen. Een mooie en unieke kans om mijn passie voor het wielrennen verder te zetten!”

“PS: Wist je dat er sinds 2019 dankzij #ZijAanZij maar liefst 240 meisjes extra zijn beginnen koersen? Daarnaast zijn er ook meer dan 350 enthousiaste #Kopvrouwen die vol goesting aan de start willen verschijnen van hun eerste wedstrijd, en meer dan 17.000 vrouwen die recreatief fietsen.”

D’Hoore rijdt over anderhalve week wel eerst nog haar laatste koers voor ze een nieuwe weg inslaat. Daarna zal gendergelijkheid in het wielrennen in Vlaanderen centraal staan in haar leven.

Cycling Vlaanderen is overigens de enige officieel erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen. Promotie van het wielrennen, opleiding van jeugdrenners en de organisatie van wielerwedstrijden (in alle disciplines) staan centraal in het beleid.