Dominique Persoone getrouwd in Mexico

Chocolatier Dominique Persoone (52) is in het huwelijksbootje gestapt. Dat deed hij op het strand in Mexico.

“She said yes! Maya surprise wedding, mi amor”, schrijft Persoone op Instagram. Ook kersverse echtgenote Fabienne De Staerke (56) spreekt van een verrassing. “Our Maya wedding on the beach. A total surprise for me. Love you mi amor.”

De kans is dus groot dat Persoone in Mexico zelf pas op de knie ging en zijn vriendin vroeg om met hem te trouwen.

