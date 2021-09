Wie is Jan V.H., de acteur die verdacht wordt van kindermisbruik? Brave jongen ontmaskerd als slechterik

De 51-jarige Antwerpse acteur Jan V.H. die eind juli werd opgepakt in een onderzoek naar kindermisbruik is nu ook officieel in verdenking gesteld van verkrachting van minderjarigen. In het eerste decennium van deze eeuw grossierde de uitgeweken West-Vlaming in ‘brave’ rollen, maar in de tv-novelle ‘Emma’ wordt hij ontmaskerd als slechterik. De gelijkenis met de werkelijkheid ligt anno 2021 voor de hand.