De 57-jarige actrice Valérie Lemercier vertolkt 12-jarige Céline Dion, die hier samen met haar bazige moeder en manager/toekomstige echtgenoot Parijs bezoekt in ‘Aline The Voice of Love’. — © Cinéart

CANNES

Waren we even bang. Een muzikale biografie rond een van de populairste zangeressen beloofde melodramatisch en, zoals de meeste biopics, saai te zijn. Maar ‘Aline The Voice of Love’ is dat zeker niet.