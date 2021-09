Antwerp-Genk draaide eens te meer uit op een ouderwets spektakelstuk. Eentje dat de bezoekers, op een dol Antwerps kwartier na, volledig domineerden, maar met 4-2 verloren. Racing schoot zichzelf op de Bosuil immers meer dan eens in de voet. “Het is niet de eerste keer dat ons dit overkomt en dat valt me zwaar”, aldus coach John van den Brom.