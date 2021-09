Milan en Saelemaekers winnen van Venezia, Espanyol en Dimata kloppen Alaves

Espanyol heeft woensdag op de zesde speeldag van La Liga met 1-0 gewonnen tegen Deportivo Alaves. Bij Espanyol was Landry Dimata invaller. In de eerste helft werd tot twee keer toe een doelpunt van Espanyol afgekeurd door de VAR. Vlak na rust kon Raul De Tomas (54.) wel een geldig doelpunt maken vanop de stip. Dimata kwam de doelpuntenmaker een kwartier voor tijd aflossen. Espanyol schuift zo wat op in het klassement. Het is nu veertiende, Alaves blijft laatste.