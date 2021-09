Feyenoord en Dessers nipt voorbij Heerenveen, Zwolle pakt eerste punt

Lois Openda stond bij Vitesse in de aanval en hij zag Groningen een eerste klap krijgen wanneer Te Wierik vlak voor rust een rode kaart onder de neus geschoven kreeg. In de toegevoegde tijd van die eerste helft kon Vitesse ook meteen gebruik maken van het mannetje meer. Het doelpunt kwam op naam van Gboho (45+3.). Nog verder in de toegevoegde tijd kwam er een tweede rode kaart voor Groningen, dit keer voor Van Kaam. De potjes kookten over bij het thuispubliek en de wedstrijd moest zelfs even stilgelegd worden nadat Vitesse-doelman Markus Schubert bekogeld werd met voorwerpen. In de tweede helft kon Vitesse niet meer scoren tegen negen man. De Arnhemnaars staan door de zege zevende met 9 op 18.

Na de knappe zege tegen PSV kon Feyenoord woensdag opnieuw schitteren. De Rotterdammers klopten Heerenveen met 3-1. Cyriel Dessers begon op de bank, maar viel tien minuten voor tijd in. Na twaalf minuten kwam de thuisploeg op voorsprong via Guus Til. Op het uur zorgde Linssen (60.) voor de verdubbeling van de score. Veerman kon acht minuten voor tijd nog tegenscoren, maar Til zorgde met zijn tweede treffer voor de 3-1 eindstand. Door de zege blijft Feyenoord vierde met een match minder.

Kneusjes PEC Zwolle en Sparta Rotterdam geraakten niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Bij Zwolle stond Siemen Voet aan de aftrap. Al na een minuut klom Sparta op voorsprong via Van Crooij. In minuut acht kon Redan echter alweer gelijkmaken. Door het gelijkspel haalt PEC zo zijn eerste puntje dit seizoen.