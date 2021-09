Simpele groentegerechten voor wie weinig tijd heeft: “Ook onze tieners tasten gretig toe”

De Nederlandse groentekok Mari Maris heeft een nieuw kookboek uit: À la minute, simpele groentegerechten, ook voor als je weinig tijd hebt. Maris had als Nederlandse een groenterestaurant in Frankrijk. Ze schopte het intussen ook tot de Nederlandse groentekoningin. Zij heeft dus een boek uit voor als je geen tijd hebt en iets gezonders op tafel wil toveren dan frieten van de frituur of pizza.