Onana en Lille kloppen Reims-Belgen, Matazo met Monaco voorbij Saint-Etienne

Lille probeert weer op het rechte pad te komen na een flauwe start van het seizoen. Op de zevende speeldag in de Ligue 1 wonnen de Noord-Fransen met 2-1 tegen Stade Reims. Bij de Franse kampioen mocht de jonge Belg Amadou Onana in de basiself starten. Bij Reims waren met Wout Faes en Thomas Foket twee Belgen basisspeler.

Op het halfuur zette Jonathan David (ex-Gent) Lille op voorsprong. Vlak voor de rust verdubbelde Benjamin Andre de score. Alexis Flips bracht een kwartier voor tijd weer spanning in de wedstrijd, maar Reims kon niet meer gelijkmaken.

In de partij tussen Monaco en Saint-Etienne stond er veel op het spel. Beide ploegen stonden onderaan het klassement na een moeizame start. Het was uiteindelijk de ploeg uit het prinsdom die aan het langste eind trok. Bij Monaco stond de jonge Elliot Matazo in de basis. Hij werd bij de rust gewisseld.

Monaco opende de score dankzij aanvaller Kevin Volland (27.). Enkele minuten later kreeg Etienne Green tot overmaat van ramp een rode kaart. Ondanks de man minder kon Saint-Etienne toch tot scoren komen, via Denis Bouanga (41.). Uiteindelijk zorgde invaller Wissam Ben Yedder (62.), een minuut na zijn invalbeurt, voor de geruststellende 2-1. Ben Yedder legde in minuut 86 ook nog de 3-1 eindstand vast.