PS en MR willen niets weten van loonverlies voor zieke parlementsleden: “Vanwege één iemand?”

PS-fractieleider Ahmed Laaouej heeft geen zin om in de slipstream van het Vlaams Parlement ook in de Kamer de ziekteregeling van de volksvertegenwoordigers aan te passen. — © BELGA

De Franstalige meerderheidspartijen MR en PS hebben geen oren naar de vraag van hun Nederlandstalige coalitiepartners om de ziekteregeling voor parlementsleden ook in de Kamer aan te passen. Het Vlaams Parlement besliste deze week dat wie langdurig ziek is niet meer over een volledig loon zal kunnen beschikken. MR en PS begrijpen niet waarom de Kamer moet ingrijpen, “louter en alleen vanwege de afwezigheid van één Vlaams Parlementslid”.