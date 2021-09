Honderden antivaxers zijn dinsdag op straat gekomen in Melbourne in de Australische deelstaat Victoria. Het protest kwam er nadat de autoriteiten een bouwterrein hadden stilgelegd met te veel ongevaccineerde werknemers. De regering vond dat de ze het coronavirus te veel verspreidden. Een reporter ter plaatse werd meerdere keren lastiggevallen door de betogers. Bekijk het in de video hierboven. (fc)