Olympische vlam wordt achter gesloten deuren aangestoken in Olympia voor Winterspelen

De Olympische vlam zal voor de Winterspelen van 2022 in Peking opnieuw achter gesloten deuren worden aangestoken in Olympia, zo heeft het Grieks Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt.

“Vanwege de coronapandemie zal de verlichtingsceremonie worden gehouden met strikte inachtneming van het plaatselijke gezondheidsprotocol. De estafette van de Olympische fakkel op Grieks grondgebied zal korter zijn dan in het recente verleden”, aldus het comité.

De vlam van de Olympische en Paralympische Winterspelen in Peking zal op 18 oktober tijdens een traditionele ceremonie in Olympia worden aangestoken en op 19 oktober in het Panatheens Stadion in Athene aan de Chinese organisatoren worden overhandigd.

Het comité voegde eraan toe dat de Olympische vlam door een aantal fakkeldragers in Olympia zal worden gedragen alvorens Athene te doorkruisen.

“Beide ceremonies, in Olympia en in het Panatheens Stadion, zullen worden gehouden zonder publiek en alleen voor geaccrediteerde personen in verband”, klinkt het bij het Grieks Olympisch Comité.

Ook de Olympische vlam van Tokio 2020 werd vanwege de pandemie zonder toeschouwers aangestoken in Olympia.