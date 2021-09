Zeven Belgen naar WK skeeleren

België vaardigt zeven skaters af naar de wereldkampioenschappen skeeleren, die van 6 tot en met 13 november in de Colombiaanse stad Ibagué worden gehouden. Dat heeft bondscoach Kwinten Tas woensdag laten weten.

“We hebben wel een voorbehoud”, zegt Tas. “We zijn er nog niet in geslaagd in contact te komen met de organisatoren en weten niet hoe de plaatselijke situatie is.”

Aanvankelijk was het WK in september in Cartagena gepland. Maar de plaatselijke organisatoren gaven die opdracht terug. Vorig jaar gingen de wereldkampioenschappen, die waren toegewezen aan Colombia, vanwege de coronapandemie niet door.

De skaters blijven tot begin november in eigen land trainen. Na de Belgische kampioenschappen van het afgelopen weekend in Oostende en Zemst staan geen wedstrijden van hoog niveau meer op het programma.

De Belgische ploeg bestaat uit Jason Suttels en Indra Médard (mannen), Robbe Beelen en Milan en Jolan Brissinck (jongens), Fran Vanhoutte en Jorun Geerts (meisjes).